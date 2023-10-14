Мэр: в Москве утвердили проект планировки вокзала железнодорожной магистрали

По словам Сергея Собянина, это позволит создать свыше 8,7 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили проект планировки вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали до Санкт-Петербурга. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Утвердили проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Рядом со станцией метро "Рижская" создадим крупный пересадочный узел между двумя линиями традиционной подземки, четырьмя диаметрами наземного метро и высокоскоростной железнодорожной магистралью", - написал Собянин.

Он добавил, что, помимо современного пассажирского вокзала, в Москве возведут второй вестибюль станции "Рижская" БКЛ и два надземных пешеходных перехода. Сегодня "Рижская" уже объединяет станции БКЛ, Калужско-Рижской линии и МЦД-2. В перспективе там также будут останавливаться поезда МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5 и ВСМ.

Рядом планируется сделать дополнительные парковки, остановки и разворотную площадку для наземного городского транспорта. Также реконструируют трамвайную линию и обновят прилегающую улично-дорожную сеть, добавил мэр.

"Проект позволит создать свыше 8,7 тыс. рабочих мест", - уточнил Собянин.