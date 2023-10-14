В Москве более 7,5 тыс. медиков посетили лекции учебного центра паллиативной помощи

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, программы ориентированы на медицинских работников более чем 30 специальностей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Число слушателей выросло в центре обучения и развития Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, тренинги и лекции за несколько лет посетили более 7,5 тыс. медиков. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня в московском центре паллиативной помощи наработан настолько высокий уровень экспертизы, что он позволяет сотрудникам транслировать свой опыт и быть ориентиром для развития паллиативной помощи. В собственном учебном центре учреждения практикующие врачи, медицинские сестры и опытные эксперты-методисты разрабатывают программы обучения и преподают их не только москвичам, но и коллегам со всей страны. За три года существования центра больше 1,5 тыс. врачей и медсестер повысили здесь свою квалификацию. Регулярные лекции и тренинги за несколько лет посетили свыше 7,5 тыс. слушателей", - сказала Ракова.

По ее словам, это уникальный центр по уровню компетенций и практикоориентированности, поэтому за последние два года число программ и слушателей увеличилось в несколько раз. В учебном центре разработали собственные программы дополнительного профессионального образования по паллиативной помощи. Они ориентированы не только на врачей и медицинских сестер, работающих в учреждениях паллиативной помощи, но и на медиков более чем 30 специальностей, которые работают в поликлиниках и специализированных стационарах. В их числе врачи-онкологи, неврологи, терапевты, кардиологи и другие. Они могут сталкиваться в работе с паллиативными пациентами, и для них важно понимание основ такой помощи, правильная преемственность ее оказания и своевременная маршрутизация пациента.

Программы посвящены, например, мультидисциплинарному подходу при оказании паллиативной медицинской помощи, профилактике и терапии хронического болевого синдрома, респираторной поддержке пациентов с дыхательной недостаточностью, особенностям ухода за пациентами со стомами, зондами и дренажными системами и многому другому.

"Слушатели из разных медицинских организаций могут закрепить полученные знания на стажировке в филиалах Московского многопрофильного центра паллиативной помощи - хосписах и домах сестринского ухода. Такой комплексный подход позволяет развивать сложные навыки, которым недостаточно теоретического изучения, и менять глубинные профессиональные установки медиков", - добавила Ракова.