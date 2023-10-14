На Хайнане представили видеоклип о хищной большеголовой черепахе

Его показали в документальном сериале о природе "Это Хайнань: раскрываем тайны"

ХАЙКОУ /Китай/, 14 октября. /ТАСС/. Хайнаньский международный медиацентр представил документальный видеоклип, который ознакомил мировую общественность с представителем местной фауны - большеголовой черепахой, обитающей в ручьях острова. Он был показан в документальном сериале о природе "Это Хайнань: раскрываем тайны".

Хищная рептилия встречается в южной части провинции на горе Дяоло. В отличие от многих других пресноводных черепах она имеет длинный хвост. Как объяснили ученые, это позволяет ей быстро передвигаться по руслу, успешно преодолевать довольно крутые склоны.

Хайнаньская большеголовая черепаха предпочитает тактику нападения. Она имеет мощные челюсти и острые когти, которые позволяют животному быстро расправляться с мелкой живностью, обитающей в горных потоках. Большую часть суток рептилия прячется среди камней, а появляется как правило рано утром или перед заходом солнца.

Как и все ее хладнокровные собратья, эта черепаха любит греться на солнце. У нее мощный панцирь и толстая кожа, которые обеспечивают ей безопасность в случае нападения зверей, обитающих в тропических джунглях.

Клип о черепахе был снят под руководством отдела пропаганды парткома Хайнаня и при поддержке управления лесного хозяйства провинции. В реализации проекта участвовали газета "Наньго душибао" и информационный портал "Наньхайван". Предполагается, что такие информационные продукты позволят сформировать более целостное представление об острове, обладающем многообразной флорой и фауной.