Собянин: центр обеспечения мобильности пассажиров помог более 1,2 млн человек за 10 лет

По словам мэра Москвы, специалисты обеспечивают безопасное и комфортное передвижение маломобильным горожанам

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогли за 10 лет в Москве более 1,2 млн человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Центру обеспечения мобильности пассажиров - 10 лет. <…> С момента создания ЦОМП помощь получили больше 1,2 млн пассажиров", - написал Собянин.

По его словам, сотрудники центра помогают безопасно и комфортно передвигаться маломобильным горожанам с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пожилым людям, родителям с детскими колясками и другим пассажирам, которым нужна помощь.

Инспекторы центра находятся рядом во время поездок в метро, сопровождают на вокзалах, до автовокзалов и "Аэроэкспресса", в поездках по МЦК, до Северного и Южного речных вокзалов и социально значимых объектов, добавил мэр.