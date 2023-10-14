14 октября, 11:38

Вильфанд: ближайшая ночь в Москве может побить рекорд по теплу

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит не менее плюс 11-13 градусов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Москвичей ждет по-июньски теплая ночь на воскресенье: по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит не менее плюс 11-13 градусов. Это может стать самым высоким ночным показателем для 15 октября за всю историю метеонаблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Минимальная температура в ближайшую ночь будет в диапазоне 11-13 градусов. Очень велика вероятность, что это будет самая теплая ночь для 15 октября за весь период метеорологических наблюдений. Такие показатели ночной температуры характерны для июня", - сказал он.

В первой половине дня в воскресенье ожидается плюс 13-15 градусов, затем начнется понижение температуры. Среднесуточная температура 15 октября будет на 6-8 градусов выше нормы.

"Это означает, что Москва будет находиться в конце первой декады сентября по среднесуточной температуре. Обусловлено это тем, что воздушные массы будут перемещаться из очень теплых акваторий Атлантики и Средиземного моря. Необычность ситуации в том, что солнце не будет играть никакой роли, его не будет, облака очень плотные", - отметил метеоролог. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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