Астраханский агрофестиваль открылся с участием свыше 100 фермерских хозяйств

Он приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

АСТРАХАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Традиционный агрофестиваль открылся в субботу в селе Три Протока Астраханской области, объединив на площадках свыше 100 фермерских хозяйств, которые продают гостям мероприятия местную продукцию без наценки. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Игоря Бабушкина, осмотревшего тематические площадки.

"Большой агрофестиваль, приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, стартовал сегодня в селе Три Протока. Жители и гости Астраханской области посещают ярмарку местной продукции и тематические подворья, организованные сельхозниками всех районов. По данным регионального Минсельхоза, в агрофестивале принимают участие более 100 фермерских хозяйств. По ценам производителя гости приобретают овощи и фрукты, молоко, мясо, птицу, рыбу", - говорится в сообщении.

Глава региона пообщался с руководителями крестьянско-фермерских хозяйств, попробовал угощения, приготовленные муниципалитетами Астраханской области. На мероприятии организованы музыкальная программа, фудкорт с блюдами местной кухни, верблюжьи и конные скачки, аукцион племенного скота, конкурс стрижки животных, конкурс лучших пахарей. Завершится праздник награждением победителей аграрного сектора, которых оценят в номинациях "Лучший оператор искусственного осеменения крупного рогатого скота", "Лучший стригаль", "Астраханский пахарь" и "Юный пахарь".

"Тяжелый, но благородный труд работников сельского хозяйства не может не заслуживать уважения. Наш регион - лидер по выращиванию плодоовощной продукции. Мы и дальше продолжим увеличивать объемы производства сельхозпродукции", - цитирует Бабушкина пресс-служба.

Сельское хозяйство - одна из основных отраслей Астраханской области, ведущие позиции в АПК сохраняет отрасль растениеводства. Объем господдержки АПК в Астраханской области до конца 2023 года составляет свыше 1 млрд рублей. В 2024 году объем прогнозного финансирования сферы АПК сохранится на уровне 2023 года.