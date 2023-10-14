Лувр приостановил работу из-за угрозы взрыва

По информации телеканала BFMTV, посетителей музея срочно эвакуировали, полиция оцепила дворец, проводится проверка

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Один из крупнейших музеев Франции - Лувр - закрылся для посетителей в субботу после поступивших сообщений о бомбе. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

По его информации, посетителей музея срочно эвакуировали, полиция оцепила дворец, проводится проверка.

В пресс-службе музея корреспонденту ТАСС сообщили, что приостановка работы связана с "получением письменного сообщения с предупреждением об опасности, угрожающей музею и его посетителям". "Лувр принял решение, учитывая сложившуюся в стране ситуацию (вечером в пятницу было объявлено чрезвычайное положение), эвакуировать здание музея и закрыть его на весь день для проведения необходимых проверок", - сообщил собеседник агентства. Также всем посетителям, у которых были забронированы билеты на субботу, пообещали вернуть их стоимость.

Газета Le Parisien в свою очередь со ссылкой на источники уточнила, что в общей сложности в субботу из Лувра было эвакуировано 3 тыс. посетителей. В музее в ответ на запрос ТАСС не смогли уточнить, как будет строиться работа культурного учреждения в ближайшие дни на фоне усиления мер безопасности в стране после нападения на школу в Аррасе. О дополнительных мерах в отношении культурных учреждений может быть объявлено по итогам совещания силовых структур под руководством главы МВД Жеральда Дарманена, запланированного на 16:30 (17:30 мск) в субботу.

В настоящий момент на территории Франции введен уровень угрозы "опасность теракта", который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate. По распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона 7 тыс. военных будут задействованы для охраны порядка на улицах городов республики, что вдвое больше, чем обычно. Кроме того, министр образования Габриэль Атталь объявил об усилении мер безопасности в районе учебных заведений и сообщил, что около 1 тыс. сотрудников, отвечающих за предотвращение инцидентов и безопасность, будут направлены в школы. В некоторых департаментах у школ будут дежурить сотрудники полиции и жандармерии.