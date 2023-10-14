Более 775 тыс. новых книг поступили в школьные библиотеки ДНР

По словам главы республики Дениса Пушилина, их уже доставили в 553 учебных заведения региона

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 775 тыс. новых экземпляров художественной литературы закуплено для школьных библиотек Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Более 775 тыс. экземпляров 281 наименования художественной литературы приобретено из Президентского фонда для пополнения школьных библиотек общеобразовательных организаций региона", - написал в своем Telegram-канале Пушилин.

Он уточнил, что произведения известных русских классиков уже поступили в 553 школьные библиотеки региона.