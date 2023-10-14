Отопление в 13 домах в Химках восстановят днем после снижения параметров из-за ремонта

Дополнительно специалисты управляющей компании проведут поквартирный обход, чтобы проверить температурные показатели на всех этажах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты планируют завершить восстановление подачи отопления в 13 многоквартирных домах в подмосковных Химках в субботу днем. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале.

Ранее параметры центрального отопления и горячего водоснабжения снизили в 215 домах в городском округе Химки в связи с ремонтом трубопровода.

"Сегодня лично проверил, как идут работы по восстановлению параметров отопления в городе. На центральном тепловом пункте на улице Пожарского в Левобережном бригада заменила задвижку диаметром 200 мм, чтобы восстановить подачу отопления в 13 многоквартирных домах на этом участке. Сегодня днем тепло должно поступить в полном объеме. Дополнительно специалисты управляющей компании проведут поквартирный обход, чтобы проверить температурные показатели на всех этажах", - написал Волошин.

По его словам, число проблемных адресов сократилось. На данный момент в округе зафиксировано снижение параметров тепла в 29 многоквартирных домах: на улице Пожарского, Библиотечной, Зеленой, Московской, Фрунзе, Микояна, Панфилова, 9 мая, Маяковского, Строителей, Калинина, Аптечной, Бабакина, Советской, Победы, Мичурина, Планерной, Юбилейном проспекте.

"По моему распоряжению все службы работают в усиленном режиме. До 16 октября во всех домах округа ТСК "Мосэнерго" стабилизируют температурные показатели. Регулировку параметров системы теплоснабжения круглосуточно ведут 10 бригад ТСК "Мосэнерго" - более 40 человек и 20 единиц техники. Наш оперативный штаб продолжит работу до тех пор, пока все дома не будут отапливаться стабильно. Приношу свои извинения за доставленные неудобства", - добавил глава округа.