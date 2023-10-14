В Ленобласти прошел перенос Тихвинской иконы Божией Матери в праздник Покрова

Традиция существовала несколько веков и прервалась после закрытия обители в 1920-е годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Торжественный перенос Тихвинской иконы Божией Матери из Успенского собора в Покровский храм в праздник Покрова Пресвятой Богородицы состоялся в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Тихвине состоялся торжественный перенос Тихвинской иконы Божией Матери из Успенского собора в Покровский храм", - говорится в сообщении.

Ежегодно в праздник Покрова в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре проходит Божественная Литургия. После нее начинается Крестный ход и перенос Тихвинской иконы Божией Матери из Успенского собора в Покровский храм Тихвинского монастыря на зимний период. Традиция существовала несколько веков и прервалась после закрытия обители в 1920-е годы. Ее возобновили в 2017 году по благословению епископа Мстислава. Каждый год праздник объединяет православных христиан Ленинградской области.

"Для нас, для жителей области, для жителей России сегодня большой праздник - праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который мы связываем с нашей Тихвинской иконой Божией Матери, которая защищает нашу Родину", - передает пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Ранее Дрозденко сообщал, что власти Ленинградской области помогут провести ремонт и благоустройство в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре к 20-летию возвращения в обитель Тихвинской иконы Божией Матери, которое будет отмечаться в июле 2024 года.

Тихвинская икона

Средневековые рукописные сказания повествуют, что в конце XIV века икона семь раз появлялась перед очевидцами, в том числе на Ладожском озере, на Куковой горе, на горе у реки Тихвинки. На месте последнего явления иконы для ее хранения была построена деревянная церковь Успения Богородицы.

Позднее, в 1507-1515 годах, великий князь Московский Василий III приказал построить в Тихвине каменный Успенский собор и перенести в него икону, которая с тех пор называется Тихвинской. Сохранились свидетельства, что в 1547 году, перед венчанием на царство и Казанским походом здесь побывал Иван Грозный, по указу которого в 1560 году был основан Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.

Икона покинула собор в ноябре 1941 года, когда во время оккупации Тихвина ее вывезли в Псков и передали Псковской духовной миссии. Затем она попала в американскую зону оккупации Германии, откуда ее вывезли в США и поместили в Свято-Троицкий собор в Чикаго. В 2004 году икона была торжественно возвращена на историческое место в Тихвинский Успенский монастырь.