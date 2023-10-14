Научный детский сад создадут в крупнейшем вузе Северного Кавказа

При успешной реализации проекта СКФУ планирует выступить с инициативой открытия таких центров в других университетах

СТАВРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) запустит на своей площадке пилотный проект научного детского сада. Туда будут принимать детей с трех лет, сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

"СКФУ разработал пилотный проект создания научно-образовательного центра для детей с трех лет. <…> На первом этапе в одном из общежитий университета в Ставрополе будет создана локация, которая будет оборудована с учетом соответствующих требований. На следующем этапе планируется создание научно-образовательного центра в формате полноценного детского сада", - говорится в сообщении.

В дополнение к обычному дошкольному образованию в вузовском детсаде дети будут получать более широкие знания и навыки для научной деятельности в перспективе. При успешном опыте реализации пилотного проекта СКФУ планирует выступить с инициативой открытия таких центров на базе других вузов.

"Формирование образовательного фундамента, основ научной культуры, поощрение любознательности и развитие креативного мышления - обо всем этом надо заботиться с самого раннего возраста. Высшие учебные заведения обладают для этого всеми ресурсами и компетенциями. Отмечу, что такой пилотный проект в перспективе может быть масштабирован и в других регионах нашей страны", - цитирует пресс-центр ректора Дмитрия Беспалова.

В Северо-Кавказском федеральном университете создан Специализированный научный учебный центр. На его базе старшеклассники углубленно изучают профильные предметы, ведут исследовательскую работу.