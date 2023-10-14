В метро Москвы провели экскурсии для незрячих и слабовидящих пассажиров

Участников познакомили с самыми примечательными станциями

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты провели экскурсию для незрячих и слабовидящих людей в Московском метрополитене, участников познакомили с самыми примечательными станциями. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Продолжаем делать метро доступнее для всех! Мы провели экскурсию для незрячих и слабовидящих пассажиров. Участников познакомили с самыми примечательными станциями Московского метрополитена: "Площадь Революции", "Маяковская", "Белорусская", "Новослободская", "Комсомольская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экскурсоводы адаптировали информацию под слабовидящих людей. Они рассказали о красоте и архитектурных особенностях станций, а гости смогли потрогать элементы, о которых шла речь. Кроме экскурсоводов, группу сопровождали сотрудники ЦОМП. Это был первый опыт, но специалисты и дальше будут организовывать доступные экскурсии для всех пассажиров.

"Мы делаем транспорт доступным для всех по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас подготовили экскурсионную программу для незрячих и слабовидящих людей. Считаем, что абсолютно каждый человек может узнать интересные факты о метрополитене с проектом "Экскурсии в метро", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, его слова приводятся в сообщении.