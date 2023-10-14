В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы

Местами порывы ветра достигают 18-23 м/с

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Затворы дамбы закрыты в Санкт-Петербурге из-за усиления ветра, местами порывы ветра достигают 18-23 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса защитных сооружений города.

"Новый циклон несет угрозу наводнения. ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупредило о неблагоприятном погодном явлении из-за пришедшего циклона "Тино". <…> По распоряжению ЦУКС МЧС задействованы затворы комплекса защитных сооружений. Положение "закрыто" затворы КЗС заняли в 17:00 мск. 14.10.2023 году Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива", - отметили там.

С 16:00 мск ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывами до 18-23 м/с, а также повышение уровня воды в устье реки Невы выше критической отметки на 160 см.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено распоряжением капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Ранее ГУ МЧС по Петербургу предупредило об усилении ветра также 15 октября. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в воскресенье ожидается дождь, местами порывы ветра до 20 м/с.