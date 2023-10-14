Более 500 кадетов поучаствовали в большом осеннем балу в Музее Победы

Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, это рекордное число участников мероприятия

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 500 учащихся московских кадетских классов и корпусов, а также студенты университетов приняли участие в большом осеннем балу, который прошел в Музее Победы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, в этом году число участников мероприятия стало рекордным.

"14 октября в Музее Победы состоялся большой осенний кадетский бал. В этом году в мероприятии приняли участие рекордное число участников. Более 500 учащихся московских кадетских классов и корпусов собрались в торжественном Зале полководцев Музея Победы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участниками бала стали учащиеся московских кадетских школ и корпусов, а также студенты московских университетов. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию со дня образования Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ.

"За 80 лет система училищ стала эффективной школой воспитания защитников родины и подготовки высококвалифицированных офицерских кадров для Вооруженных сил. Сегодня очень важное мероприятие как для Музея Победы, так и для вас. Ведь офицерский бал - часть культурных традиций российской армии. Именно поэтому обучение бальным танцам обязательно входит в обучение кадетов, суворовцев и нахимовцев", - сказала на открытии бала заместитель директора Музея Победы Юлия Зейналова.

Отмечается, что зрители увидели яркие и красочные номера: полонез, падеграс, миньон, кадриль и несколько вальсов. Музыкальное сопровождение бала подготовили ведущие творческие коллективы Москвы.