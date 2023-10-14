Зоопарк в Крыму примет первых пингвинов

Вместе с пингвинами из Сочи приедут байкальские нерпы и индийские бескоготные выдры

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Первые пингвины, а также бескоготные индийские выдры и байкальские нерпы поселятся на следующей неделе в зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму. Об этом ТАСС сообщил директор парка Виктор Жиленко.

"Мы ждем семь особей пингвинов, которые приедут к нам из Сочи, где сейчас проходят карантин. Далеко не каждый зоопарк мира может похвастаться пингвинами, и это будут первые пингвины для крымского зоопарка. Мы готовились к этому проекту последние три года, и создали для животных соответствующие условия", - сказал он.

Пингвинов в зоопарке ждут два специальных вольера - летний и зимний. В одном они будут находиться, когда солнце будет прогревать воздух выше 20 градусов тепла. В другом - крытом - создан бассейн с подогревом и кондиционерами, чтобы приблизить обстановку к природе Южной Африки.

Вместе с пингвинами из Сочи приедут байкальские нерпы и индийские бескоготные выдры, для которых также подготовлены все условия для хорошего самочувствия.

"В России есть выдры, но они ночные хищники, ведут активный ночной образ жизни, а потом весь день спят. А индийские наоборот: весь день они будут у нас хулиганить, развлекая тем самым гостей, а ночью - спать. В этом году зоопарку исполнилось 10 лет, и этот год прорывной у нас в плане новых обитателей. Ранее к нам из Сочи прибыла бегемотиха Морячка Соня - это первый бегемот, который переплыл на пароме Керченский пролив", - рассказал директор парка.

Бахчисарайский парк "Крым в миниатюре на ладони" - это парк миниатюр, где собраны 86 историко-культурных и архитектурных достопримечательностей Крыма в масштабе 1:25. На территории парка находится зоопарк площадью 1,5 га, где проживают более двух тысяч животных и птиц.