Эксперт: уход Тихона на служение в Крым не скажется на развитии Печор под Псковом

Председатель попечительского совета "Фонда развития территорий" Сергей Степашин отметил, что проект по развитию и благоустройству города не будет остановлен

ПСКОВ, 14 октября. /ТАСС/. Проект по развитию и благоустройству города Печоры в Псковской области на границе с Евросоюзом, который ведется на федеральные средства, не будет остановлен из-за перевода бывшего митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) на пост главы Крымской митрополии Русской православной церкви. Об этом сообщил председатель попечительского совета "Фонда развития территорий" Сергей Степашин во время встречи с участниками заезда "Истоки. Медиа" на всероссийском проекте "Истоки. Школа" в городе Печоры Псковской области.

На территории города Печоры располагается Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, который является крупнейшим центром духовной культуры на Северо-Западе России и одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей, в этом году он отметил 550-летие. На этой неделе Синод решил назначить владыку Тихона, с 2018 года возглавлявшего Псковскую митрополию, Крымским митрополитом. Кроме того, он занимал пост игумена Псково-Печерского монастыря. Также митрополит является председателем Патриаршего совета по культуре.

"Конечно, я переживаю за область. Мы не бросим все равно тот проект по Печорам, по русской псковской земле. Звонит мне как-то несколько лет назад поздно вечером президент [России], говорит: "Слушай, надо заняться делом - из исконно русской земли сделать красоту", - сказал Степашин, который также является главой совета АНО "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)" и председателем Императорского православного палестинского общества (ИППО).

"Границу переезжаешь с Эстонией - красивые города. Мы-то чем хуже? Среда формирует человека. Владыка придумал, собирались, обсуждали - [нужно] сделать из Печор самый красивый западный город России, может быть, даже красивее моего родного Ленинграда. Печоры - это изюминка замечательная. Весной [здесь] был, [сейчас] не узнать - за такое время такими темпами центр города становится сказкой", - пояснил Степашин.

О благоустройстве Печор

Официальной датой основания Псково-Печерского монастыря считается 1473 год. К юбилею обители проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы не только в самом монастыре, но и в городе Печоры. Средства, выделенные государством к юбилею Псково-Печерского монастыря, пошли на благоустройство города: отремонтированы фасады домов в центре, облагорожены дворы и общественные территории.

По данным пресс-службы Псковской епархии, на центральных улицах Печор проложены новые городские сети, проведенные еще в 1949 году. Закупаются 25 автобусов разного класса вместимости. Строители готовятся к постройке нового автовокзала. Кроме этого, монастырем построены гостиницы, магазины и кафе. Создан и действует федеральный молодежный лагерь "Истоки" с православной и историко-гуманитарной направленностью с круглогодичным пребыванием до 300 человек.