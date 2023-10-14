В Крыму первый форум по молодежной политике Херсонской области собрал 50 участников

Заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов отметил, что провести форум в республике было решено из-за опыта интеграции полуострова в состав России с 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Министерство молодежной политики Херсонской области и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) собрали в Симферополе 50 участников на образовательный форум, впервые организованный для специалистов по работе с молодежью из Херсонской области, сообщил ТАСС на площадке форума заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов.

"Идея [форума] пришла, потому что появилось новое министерство молодежной политики в Херсонской области, и нам, безусловно, дальше важно было выстроить систему. Следующим уровнем идут региональные и муниципальные органы власти, которые работают с молодежью, в том числе колледжи, университеты. Это уже экосистема, которая должна сформироваться. Поэтому мы приняли решение вместе с Министерством молодежной политики Херсонской области, что нужно собрать таких специалистов, поговорить с ними, обсудить, выявить проблемные точки и, главное, найти решения к ним. <...> 50 участников - это специалисты муниципалитетов, проректоры университетов, сотрудники колледжей и школ, которые ответственны за работу с молодежью", - сказал Аширов.

Замруководителя Росмолодежи уточнил, что провести форум в Крыму было решено из-за опыта интеграции полуострова в состав России с 2014 года.

Как заявил министр молодежной политики Херсонской области Игорь Астранин, во время форума, который будет проходить до 16 октября, специалистов из Херсонской области в том числе научат вовлекать молодежь во всероссийские проекты, курировать реализацию грантовых проектов и помогать молодым людям в профориентации.