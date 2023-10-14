В Тель-Авиве жители несут на центральную площадь города свечи в память о погибших

Стихийный мемориал возник на площади Дизенгоф

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Жители Тель-Авива на седьмой день после нападения палестинских радикалов на Израиль приходят на площадь Дизенгоф в центре города, чтобы почтить память погибших, передает корреспондент ТАСС.

Стихийный мемориал возник на этой главной площади Тель-Авива в последние дни. Середину площади занимает обширная пешеходная зона, в центре которой расположен круглый фонтан. На его бортике по кругу установлено множество свечей, которые зажгли местные активисты.

У подножия фонтана лежат израильские флаги. Из свечек выстроена дата трагедии - 7.10. Посередине установлен плакат с надписью на иврите: "Слова закончились".

Помимо свечей люди приносят цветы, конфеты, детские игрушки, записки со словами соболезнования семьям погибших и с требованиями к властям страны освободить тех, кто оказался после атаки в заложниках. Рядом с фонтаном играет грустная живая музыка - саксофон и пианино. Многие не могут сдержать слез.