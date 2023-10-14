В ООН сообщили, что около 1 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома

В БАПОР отметили, что продолжается отток населения в южные районы сектора Газа

ДУБАЙ, 14 октября. /ТАСС/. Около 1 млн палестинцев, проживающих в секторе Газа, были вынуждены покинуть свои дома из-за массивных обстрелов анклава со стороны Израиля. Об этом говорится в заявлении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Только за последние 12 часов сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Продолжается отток населения в южные районы сектора Газа. За одну неделю (с момента нападения ХАМАС на Израиль - прим. ТАСС) почти 1 млн человек стали внутренне перемещенными лицами", - указано в документе.

Как ранее сообщил представитель официального генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.