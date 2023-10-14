Многодетная петербурженка стала "Миссис Россия International - 2023"

Алена Балуева теперь сможет принять участие международном конкурсе Mrs. International в США

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Титул "Миссис Россия International - 2023" завоевала 39-летняя жительница Санкт-Петербурга Алена Балуева. Теперь она сможет принять участие международном конкурсе Mrs. International в США, сообщили ТАСС в федерации "Миссис Санкт-Петербург".

"39-летняя жительница Санкт-Петербурга Алена Балуева стала "Миссис Россия International - 2023". Она сможет представить страну на международном конкурсе Mrs. International в США", - говорится в сообщении.

Финал национального конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Россия International" прошел в Ростове-на-Дону, участие в нем приняли 16 представительниц разных регионов РФ.

Алена Балуева - мама трех дочек, старшей - 15 лет, младшей - четыре года. Она работает в сфере дизайна, руководит проектами по реконструкции и перепланировке исторических зданий. Балуева стала первой петербурженкой, одержавшей победу в этом конкурсе.

"В прошлом году я завоевала титул "Миссис Северо-Запад" и вышла в финал "Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область". Это дало мне возможность представить Петербург на "Миссис Россия" и я очень рада, что возвращаюсь с такой долгожданной для нашего города наградой", - привели в пресс-службе слова Балуевой.