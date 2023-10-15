В общественном транспорте Москвы изменились тарифы на проезд

Как сообщили в департаменте транспорта столицы, стоимость билетов на год осталась прежней

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ряд тарифов на проезд в общественном транспорте Москвы скорректировали второй раз за год в связи с увеличением стоимости топлива. Изменились цены на поездки по карте "Тройка", билету "Единый" и другим проездным, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"С 15 октября изменится ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы. Мы скорректировали цены в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию, но сохранили доступность поездок. <…> Шестой год подряд мы сохраняем без изменений стоимость билетов на 365 дней: "Единый" в центральной зоне и пригороде (19,5 тыс. рублей и 24 450 рублей соответственно), билет "Автобус - Трамвай" (14 тыс. рублей), их можно заморозить на 14 дней. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30 и 90 дней изменится в среднем всего на 2 рубля. Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной - 50 рублей", - отмечают в департаменте.

Проезд по карте "Тройка" теперь стоит 54 рубля вместо 50 рублей. За билет "90 минут" необходимо заплатить 81 рубль вместо 75 рублей. Стоимость проезда по карте "Тройка" на метро и МЦД в зоне "Пригород" увеличилась на 6 рублей и составила 71 рубль.

Тарифы на безлимитный проездной "Тройка" теперь следующие: на один день - 315 рублей вместо 285 рублей; на три дня - 600 рублей вместо 540 рублей; на 30 дней - 2 730 рублей вместо 2 540 рублей; на 90 дней - 6,6 тыс. рублей вместо 6 150 рублей. Стоимость одной поездки по билету "Единый" увеличилась с 62 рублей до 65 рублей, двух поездок - с 124 рублей до 130 рублей, 60 поездок - с 2 730 рублей до 3 150 рублей. Стоимость такого билета на 30 и 90 дней составляет 3 240 и 8 370 рублей соответственно.

Проездной на наземный транспорт на 30 дней стоит 1,7 тыс. рублей, на 90 дней - 4 520 рублей. Для студентов билет на метро и МЦД на 30 дней обойдется в 510 рублей, а единый без лимита поездок - в 770 рублей.

В департаменте транспорта столицы добавили, что стоимость проезда на регулярном речном транспорте остается прежней, также пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными.

Тарифы для водителей

Кроме того, с 15 октября меняется стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей. Сумму пересчитают из-за роста затрат города на эвакуацию: средств на содержание стоянок и эвакуаторов, зарплат работников, а также цен на топливо. Первые сутки машина будет храниться на стоянке бесплатно, а на перемещение и хранение сохранится скидка 25%, если оплатить до получения автомобиля.

Так, при оплате за перемещение транспорта в период до 60 дней с момента возврата тариф для транспортных средств (ТС) категорий "М", "А" и "В" до 80 л. с. составляет 5 920 рублей; "В" от 80 до 250 л. с. - 9 450 рублей; "В" свыше 250 л. с. и иные ТС до 4 тонн - 10 703 рубля. После 60 дней необходимо оплатить 10 703,07 рубля. Перемещение транспортных средств свыше 4 тонн и негабаритных обойдется водителям в случае оплаты в период до 60 дней с момента возврата в 60 876 рублей.

Хранение ТС категорий "М" и "А" стоит 940 рублей (категорий "В" и "D" не более 3,5 тонн - 1 820 рублей; "D" более 3,5 тонны, "C", "E" и негабаритных - 2 590 рублей). После 60 дней с момента возврата транспортного средства его временное хранение обойдется в 2 590,2 рубля.