Радиохолдинг "ГПМ Радио" отмечает 20-летие

Согласно данным пресс-службы, "ГПМ Радио" девять лет занимает первое место в Москве по охвату аудитории

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Холдинг "ГПМ Радио", созданный в 2003 году, отмечает 20 лет в радиоэфире. Сегодня он развивает такие радиостанции, как "Авторадио", "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио" и другие, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Нам 20 лет, и мы продолжаем двигаться на самый верх, удерживать лидирующие позиции. Мы трансформировали музыкальную составляющую "Авторадио", и наш флагман возглавил рейтинг самых популярных радиостанций страны. Вывели два бренда, Relax FM и Like FM, на федеральный уровень, и "ГПМ Радио" стало лидером по количеству федеральных форматов в России - теперь их семь", - привели в пресс-службе слова генерального директора "ГПМ Радио" Вадима Терещука.

Согласно данным пресс-службы, "ГПМ Радио" девять лет занимает первое место в Москве по охвату аудитории и по доле слушания на рынке радио, пять форматов стабильно входят в топ-15. Более 850 передатчиков холдинга покрывают сигналом около 80 тыс. населенных пунктов страны.

Кроме того, холдинг формирует аудиовизуальную культуру, задействует digital-технологии и цифровые площадки. "В нашем активе - стриминговый сервис 101.RU с сотней музыкальных каналов и тысячами подкастов. В качестве эксперимента эфир Like FM вел голосовой помощник "Яндекса" - "Алиса", а аудиогероев "Детского радио" мы "оживили" с помощью технологии мэппинга", - добавил Терещук.