В 26 регионах России в ближайшие дни прогнозируют аномальное тепло

В частности, в Курганской и Челябинской областях ожидается до плюс 13-17 градусов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Регионы Приволжского федерального округа, Курганскую, Свердловскую области, Якутию и несколько других субъектов ожидает температура на 6-8 градусов выше нормы в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бабье лето будет в ближайшие дни в Приволжском федеральном округе - повсеместно (в округ входит 14 субъектов - прим. ТАСС) температура ожидается выше нормы на 6-8 градусов. Это значит, что днем прогнозируется от 14 до 18 градусов в ближайшие два дня. На Урале тоже будет супертепло. В Ханты-Мансийском округе с понедельника по среду ожидается 11-13 градусов, в Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской и Свердловской областей - 13-17 градусов. Аномалии составят плюс 7-8 градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Новосибирской, Омской, Томской областях 17-18 октября температура будет на 7-8 градусов выше нормы - прогнозируется плюс 13-16 градусов. На Таймыре с воскресенья до среды включительно ожидается плюс 1-2 градуса, что также на 7-8 градусов выше нормы.

Аномальное тепло в ближайшие дни распространится и на Якутию, где воздух будет прогреваться до плюс 5-7 градусов. В Бурятии и на юге Забайкалья тоже будет необычно тепло - прогнозируется до плюс 11-16 градусов, рассказал метеоролог.