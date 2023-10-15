Гинцбург сообщил о двукратном росте титров антител после иммунизации обновленной вакциной

Минздрав ранее выдал разрешения на проведение клинических исследований трех разработанных центром имени Гамалеи вакцин с измененным антигенным профилем

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал ТАСС о двукратном росте у него титров антител после иммунизации вакциной от ковида с обновленным антигенным составом.

Ранее Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех разработанных центром вакцин с измененным антигенным профилем - "Спутник V", "Спутник М" и "Спутник Лайт".

"Я вакцинировался интраназально. У меня в крови при этом было до того - 40, а после того, как интраназально провакцинировался, у меня, соответственно, стало 80. Это очень хорошо, 80 - это я гарантированно защищен", - сказал он.

Как ранее Гинцбург сообщал ТАСС, вакцинацию прошли сотрудники центра имени Гамалеи и их родственники. Он подчеркивал, что это нельзя считать в качестве клинического испытания разработки.