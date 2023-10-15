Вильфанд считает, что москвичам пора задуматься о летней резине

По словам научного руководителя Гидрометцентра, с 17 октября среднесуточная температура будет около плюс 5 градусов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Погода в Москве пока что не требует однозначно менять летнюю резину на зимнюю, но задумываться об этом можно. Обычно этот вопрос становится актуальным с 25 октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со вторника, среднесуточная температура будет около 5 градусов, можно уже задумываться о смене резины. Но я давать советы не хотел бы в такой переходный период, каждый должен решать сам. Лично я пока не буду менять", - сказал он.

По словам Вильфанда, согласно климатическим наблюдениям, вопрос смены резины становится особенно актуальным с 25 октября. "Сейчас и то, и другое решение допустимы. Кто боится очередей, можно уже задуматься. Но если речь идет о резине с шипами, я бы еще подождал. Но это мое личное мнение. Если бы было очень холодно, разговор был бы однозначнее", - отметил он.