Володин: нормы защиты Байкала должны учитывать улучшение условий для местных жителей

Любые изменения в законе об охране озера необходимо тщательно прорабатывать, отметил спикер Госдумы

УЛАН-УДЭ, 15 октября. /ТАСС/. Любые решения по изменению закона об охране озера Байкал должны быть направлены на сохранность озера, но при этом обеспечивать улучшение условий для проживающих там людей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе выездного совещания в Улан-Удэ на тему социально-экономического развития центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

"Поручение о поиске решения дал наш президент [Владимир Путин]. Мы с правительством сейчас работаем над этим, чтобы жизнь людей, которые оказались заложниками всех ограничений особо охраняемой природной территории, где они живут, изменилась к лучшему. И чтобы те проблемы, с которыми они сталкиваются, ушли как можно быстрее в прошлое", - подчеркнул Володин.

Он особо отметил, что любые изменения в законе об охране озера Байкал необходимо тщательно прорабатывать. "Для нас само понятие Байкала святое, поэтому мы должны со своей стороны все еще раз многократно взвесить. <…> Нам надо будет выйти на решения, которые будут оптимальными и никоим образом не подвергнут опасности озеро Байкал, а наоборот, сделают все для того, чтобы вопросы защиты природы решались наиболее эффективно", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что при обсуждении вопроса сохранения и защиты озера Байкал необходимо помнить, что "138 600 человек живут на территории, которая относится к особо охраняемым, 160 населенных пунктов". "Жизнь людей не должна превращаться в сплошную муку, когда негде похоронить близкого, когда человек, проживая в населенном пункте, подвержен всем катаклизмам, от пожаров до селей - это тоже проблема, с которой люди сталкиваются. Я уже не говорю о том, что нет возможности провести воду, электричество, дороги", - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также отметил, что многие нормы действующего законодательства "не помогают решать вопросы сохранения Байкала, его защиты, а пускают ситуацию на самотек".

О законопроекте

Делегация Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным находится в Улан-Удэ с рабочим визитом. В совещании по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал принимают участие депутаты всех фракций Госдумы, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководство Бурятии, главы муниципальных образований республики и Иркутской области, а также представителей общественности и научного сообщества.

В ходе совещания участники обсудили вопросы, связанные с законопроектом, который внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в июне этого года, в первом чтении палата приняла документ в июле. Поправки вносятся в законы "Об охране озера Байкал" и "Об экологической экспертизе". Как отмечали авторы инициативы, новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на Байкальской природной территории граждан. Так, законопроект даст возможность строить селезащитные сооружения, чтобы не допустить попадания вредных веществ уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в озеро, и создавать необходимую для сохранения экологии туристическую инфраструктуру.

Летом по поручению Володина профильный комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с межфракционной группой "Байкал" провели встречи с жителями Иркутской области и Республики Бурятия для обсуждения законодательных инициатив по вопросу сохранения озера Байкал.