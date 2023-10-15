В Сиднее прошла памятная акция в честь русских солдат, воевавших в Первой мировой войне

Организатором мероприятия стал австралийский филиал российского мотоклуба "Ночные волки"

СИДНЕЙ, 15 октября. /ТАСС/. Памятная акция в честь русских солдат, воевавших на фронтах Первой мировой войны, прошла в здании генерального консульства РФ в Сиднее. Сообщает корреспондент ТАСС.

Как отмечают организаторы мероприятия - австралийский филиал российского мотоклуба "Ночные волки", с 2013 года во многих российских и зарубежных городах, где сохранились воинские захоронения времен Первой мировой войны, проводятся панихиды по погибшим воинам, возлагаются цветы к могилам и к местам братских захоронений. В Австралии уже не первый год проходят памятные мероприятия в честь русских солдат, оборонявших крепость Осовец. "В этом году мы проводим акцию немного позже, чем обычно. Зато ее участники смогут увидеть не только короткометражный фильм "Атака мертвецов: Осовец", но и видеоотчет о большом мероприятии мотоклуба "Ночные волки", прошедшем в августе в Волгограде", - рассказал ТАСС вице-президент филиала Александр Дуганов.

Перед показом фильмов, который прошел в здании генерального консульства Российской Федерации в Сиднее, мотоциклисты по сложившейся традиции провели мотопробег к мемориальному комплексу и возложили венки к памятнику воинам - участникам Первой мировой войны в парке Уэверли. В 2008 году на его постаменте была установлена бронзовая мемориальная доска советским воинам, погибшим во Второй мировой войне.

Открывая мероприятие в консульстве, президент клуба Владимир Симонян напомнил гостям - соотечественникам и гражданам Австралии, поддерживающим Россию, о важности сохранения памяти о подвигах русских солдат, совершенных на полях двух мировых войн. "Россия прошла через ужасные войны в прошлом веке, и в каждой из них русские солдаты совершали удивительные подвиги, являя миру пример стойкости, верности Отечеству, подлинного героизма. Чествуя героев битвы за крепость Осовец, вошедшей в историю под названием "атака мертвецов", мы отдаем дань памяти и уважения всем воинам, защищавшим и защищающим сегодня Россию. И для нас крайне важно хранить память об их подвигах и боевом братстве именно сегодня, когда мы видим, как в отдельных странах возрождается фашизм", - сказал президент австралийского филиала "Ночных волков" Владимир Симонян.

Оборона Осовца

Героическая оборона русской крепости Осовец, построенной в 50 км от Белостока для защиты коридора между реками Неман и Висла - Нарев - Буг, продолжалась 336 дней - с сентября 1914 по август 1915 года. Немцы пытались взять ее трижды, в том числе используя химическое оружие. "Атакой мертвецов" назвали контратаку против немецких частей 6 августа 1915 года. Защитники крепости предприняли этот шаг после газовой атаки, и их подвиг вошел в историю как беспрецедентный акт храбрости.