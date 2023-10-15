В Луганске открылись центры компетенций платформы "Россия - страна возможностей"

В рамках открытия прошли презентация проектов и конкурсов президентской платформы, а также пробное тестирование для участников

ЛУГАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Центры компетенций президентской платформы "Россия - страна возможностей" открылись на базе Луганского государственного педагогического университета и Луганского государственного университета имени Владимира Даля, сообщили журналистам в пресс-службе президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"На базе Луганского государственного педагогического университета и Луганского государственного университета имени Владимира Даля состоялись церемонии открытия центров компетенций АНО "Россия - страна возможностей". В рамках мероприятия прошли презентация проектов и конкурсов президентской платформы, а также пробное тестирование для участников", - сказано в сообщении.

В церемониях открытия центров компетенций в ЛГПУ и ЛГУ приняли участие первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, министр образования ЛНР, победитель конкурса "Лидеры России" Иван Кусов и другие.

"В Луганске прошло очень значимое мероприятие, мы открыли центры компетенций в различных университетах, которые работают на территории субъектов, вернувшихся в состав России. Очень важно, чтобы студенты этих вузов имели возможность оценить свои универсальные компетенции и выстроить, исходя из результатов, образовательную траекторию, а преподаватели могли помочь ребятам реализовать себя на благо нашей великой Родины", - цитирует пресс-служба слова Бугаева.