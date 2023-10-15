Между Львовом и Варшавой впервые за 18 лет запустили поезда

На маршруте будет одна пересадка - на платформе города Рава-Русская

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Украина и Польша после 18-летнего перерыва запустили поезда между Львовом и Варшавой. Как сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий, первый состав отправился из областного центра.

"После 18 лет перерыва из Львова в Варшаву отправился первый поезд", - написал он в Telegram-канале и опубликовал видео.

Козицкий пояснил, что на маршруте будет одна пересадка - на платформе города Рава-Русская недалеко от границы с Польшей пассажиры перейдут в поезд польского перевозчика SKPL, который следует до Варшавы. Это связано с разницей в стандарте железнодорожных путей.

По данным украинских СМИ, время в пути составит девять часов, а стоимость билета в кассе "Укржелдороги" - от 1 188 гривен ($32,6 по курсу Нацбанка).

В марте издание РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ сообщало о строительстве участка железной дороги европейского стандарта с шириной колеи 1 435 мм от польской деревни Гребенное до украинской Равы-Русской. Представитель "Укржелдороги" сообщал о планах продолжить этот участок до Львова "по широкой колее, которая уже есть", что создаст возможность курсирования прямых поездов Варшава - Львов без пересадок и без замены колесных пар.