Большинство опрошенных японцев считают подобающим решение о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1"

Согласно исследованию агентства Kyodo, обратную точку зрения выразили 20,8% респондентов

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Большинство жителей Японии считают, что решение властей о сбросе очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" было подобающим. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного крупнейшим информационным агентством Японии Kyodo.

Согласно этим данным, 74,6% опрошенных посчитали подобающим решение властей о сбросе воды. Обратную точку зрения выразили 20,8% респондентов.

Общенациональный телефонный опрос Kyodo проводился 14-15 октября. Точное число его участников не указывается.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен МАГАТЭ, однако вызывает недовольство нескольких стран, в первую очередь Китая.

В ходе первого этапа с 24 августа по 11 сентября в океан было сброшено около 7,8 тыс. тонн воды. 5 октября начался второй этап, в ходе которого планируется сбросить также примерно 7,8 тыс. тонн.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 Бк/л. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.