Собянин: Мосфильмовскую улицу на западе столицы продлят

Мэр Москвы отметил, что намерены построить более 7 км дорог и два моста длиной 470 м

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Подготовительные работы по продлению Мосфильмовской улицы ведутся в столице. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продлим Мосфильмовскую улицу на западе столицы. Сейчас ведем подготовительные работы. Построим больше 7 км дорог и два моста длиной 470 м. Проложим по две полосы движения в каждом направлении", - написал мэр.

Он уточнил, что благодаря этому будут связаны проспекты Генерала Дорохова и Мичуринский, Аминьевское шоссе и Мосфильмовская улица. "Значительно улучшится транспортная доступность для жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки", - заключил Собянин.