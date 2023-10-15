15 октября, 10:37

Собянин: Мосфильмовскую улицу на западе столицы продлят

Мэр Москвы отметил, что намерены построить более 7 км дорог и два моста длиной 470 м

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Подготовительные работы по продлению Мосфильмовской улицы ведутся в столице. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продлим Мосфильмовскую улицу на западе столицы. Сейчас ведем подготовительные работы. Построим больше 7 км дорог и два моста длиной 470 м. Проложим по две полосы движения в каждом направлении", - написал мэр.

Он уточнил, что благодаря этому будут связаны проспекты Генерала Дорохова и Мичуринский, Аминьевское шоссе и Мосфильмовская улица. "Значительно улучшится транспортная доступность для жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки", - заключил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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