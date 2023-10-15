Портрет Дональда Дака появился на поле под Вероной к 100-летию Walt Disney

Во многом этот персонаж отражает современного человека с его проблемами и вечным стрессом, заявил мастер ландшафтного искусства Дарио Гамбарин

РИМ, 15 октября. /ТАСС/. Итальянский мастер ландшафтного искусства (ленд-арта) Дарио Гамбарин создал на поле под Вероной новую работу. При помощи трактора и плуга он изобразил Дональда Дака к 100-летию компании Walt Disney, создавшей этого мультипликационного героя.

"Он, по сути, антигерой, забавный, очень живой, не лишенный недостатков. Во многом этот персонаж отражает современного человека с его проблемами и вечным стрессом. Эта утка олицетворяет маленького человека, одного из нас", - пояснил автор.

Свои произведения, хорошо различимые с высоты, Гамбарин создает при помощи трактора, не пользуясь таким оборудованием, как спутниковый навигатор. Он всегда обращается к актуальным темам. Часто Гамбарин изображает портреты, как действующих политических и общественных деятелей, так и исторических персонажей. Среди его героев были Грета Тунберг, Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден, Фидель Кастро, Нельсон Мандела и Си Цзиньпин. Однажды Гамбарин создал портрет российского лидера Владимира Путина, который приурочил к саммиту "двадцатки" в 2017 году. Позднее он изображал князя Владимира. Это произведение было создано к визиту в июле 2019 года на Апеннины Путина, который встретился с Папой Римским Франциском. А в 2021 году он изобразил Достоевского на поле с пшеницей. Композиция носила название "Красота спасет мир".

Компания Walt Disney была основана в октябре 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями. За годы работы мультипликаторы студии создали десятки известных образов и персонажей. Днем рождения студии считается 16 октября.