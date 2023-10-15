Власти Псковской области передали цифровую образовательную систему новым регионам

По словам губернатора Михаила Ведерникова, уже в 2023 году их жители смогут воспользоваться сервисами

ПСКОВ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Псковской области передали собственную образовательную систему "Цифровое образование Псковской области" новым регионам России. Сейчас проводится ее настройка для дальнейшего внедрения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

"Передали четырем новым российским регионам нашу информационную систему "Цифровое образование Псковской области". Сейчас идет развертывание систем в центре обработки данных Минцифры. Планируется, что уже в этом году жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут пользоваться сервисами в сфере образования", - говорится в сообщении.

По словам Ведерникова, цифровая система позволяет проводить запись и зачисление в детские сады и школы, учреждения среднего профессионального образования, а также в кружки и секции через Единый портал Госуслуг. Кроме того, с ее помощью можно работать в Навигаторе дополнительного образования, вести электронные журналы и дневники.

Губернатор добавил, что псковские специалисты помогут коллегам из других регионов наладить процессы планирования, проведения и анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ.