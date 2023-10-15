В Ленобласти парки музеев-заповедников закрыли из-за шторма

Речь идет о "Монрепо" и "Гатчине"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Монрепо" в Выборге закрыли для посетителей 15 октября из-за погодных условий. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Ленинградской области.

"В дирекции "Монрепо" было принято решение о закрытии парка. Это связано с прохождением ливневых дождей на территории Ленинградской области, в частности в Выборгском районе", - сообщили в пресс-службе. По информации МЧС, в Выборге непогода уже повалила несколько деревьев.

Также дворцовый парк государственного музея-заповедника "Гатчина" закрыли из-за шторма, сообщается в официальной группе учреждения во "ВКонтакте". "Дворцовый парк временно закрыт из-за усиления ветра. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Ленобласти 15 октября ожидаются дожди с порывами ветра до 20 м/с.