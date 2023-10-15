Володин и спикер парламента Вьетнама открыли выставку ТАСС и ВИА об отношениях двух стран

Она приурочена к визиту российской парламентской делегации и к 65-летию истории сотрудничества ведущих государственных информационных агентств

ХАНОЙ, 15 октября. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, прибывший с официальным визитом во Вьетнам, и председатель Национального собрания (однопалатный парламент) азиатской республики Выонг Динь Хюэ осмотрели фотовыставку ТАСС и Вьетнамского информационного агентства (ВИА), посвященную отношениям двух стран.

В экспозиции, развернутой в здании Нацсобрания, ведущие государственные агентства представили свыше трех десятков фотографий, отражающих основные вехи развития отношений дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между Вьетнамом и РФ. Выставка приурочена к визиту российской парламентской делегации и к 65-летию истории сотрудничества ТАСС и ВИА.

Как отметил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, фотовыставка ТАСС и ВИА ярко иллюстрирует укрепление и развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем и демонстрирует нынешние достижения российско-вьетнамских связей. "Визит делегации Госдумы во Вьетнам начался с посещения спикерами парламентов наших стран прекрасной выставки, организованной агентствами ТАСС и ВИА, которая показывает эпизоды нашего взаимодействия в разные эпохи, неизменно конструктивного, неизменно теснейшего взаимодействия между нашими странами, которое сейчас усиливает свой характер стратегического партнерства", - отметил российский парламентарий.

Фотографии рассказывают о том, как много десятилетий назад зарождались отношения дружбы и взаимной симпатии между двумя странами. В частности, здесь можно увидеть редкие исторические кадры Фотохроники ТАСС о помощи Советского Союза и России вьетнамскому государству.

В 2023 году ТАСС и ВИА отмечают 65-летие с момента начала своего сотрудничества. Первое соглашение между агентствами, положившее начало многолетним отношениям плодотворного профессионального взаимодействия и искренней дружбы, было подписано 13 октября 1958 года.