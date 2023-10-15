Раввин Борода зажег свечу в память о погибших в результате атаки на Израиль

На молитву собрались члены и друзья еврейской общины, а также люди, пожелавшие выразить свою поддержку

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Общественная молитва о душах погибших и спасении всех пострадавших в результате террористического нападения на Израиль прошла вечером на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Свечу в память о них зажег президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, сообщили ТАСС в пресс-службе ФЕОР.

"Людей было очень много. Поминальную свечу зажег президент ФЕОР раввин Александр Борода", - сказали в организации.

На молитву, которая прошла под открытым небом, собрались члены и друзья еврейской общины, а также люди, пожелавшие выразить свою поддержку. Молитву за народ Израиля на русском языке прочел раввин Мойше Борух Бейниш, на иврите - директор Московского еврейского общинного центра раввин Мордехай Вайсберг.