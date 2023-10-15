Маломобильные контролеры помогают улучшать инфраструктуру Москвы для людей с инвалидностью

Благодаря работе специалистов 81 участок в городе стал удобнее и безопаснее, сообщили в пресс-службе ГКУ "АМПП"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 80 проблемных участков на улицах Москвы улучшили благодаря работе маломобильных контролеров в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Как рассказал заммэра Москвы <...> по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в теплое время года маломобильные контролеры Московского паркинга следят за парковкой для инвалидов, а также выявляют места, где людям с инвалидностью сложно передвигаться. В этом году они выявили более 250 проблемных участков, из них 81 уже сделали удобнее и безопаснее", - отмечается в сообщении.

Контролеры составляют заявки, а префектуры реагируют на замечания: делают плавные спуски с бордюров, исправляют тротуары, где могут быть сложности с передвижением.

"Сейчас, когда на улицах похолодало, контролеры вернулись в сервисный центр "Московский транспорт". Он расположен по адресу: Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1. Там сотрудники консультируют водителей по вопросам платных парковок и принимают заявления", - добавили в ГКУ "АМПП".