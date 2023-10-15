Пять новых выделенных полос заработают в Москве с 4 ноября

По выбранным участкам проходят 17 маршрутов наземного городского транспорта

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пять новых выделенных полос для общественного транспорта заработают в пяти столичных округах с 4 ноября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"С 4 ноября в Москве заработают еще 5 новых выделенных полос: автобусы и электробусы начнут проезжать быстрее в 2-3 раза. По участкам, где появятся выделенные полосы, проходят 17 маршрутов наземного городского транспорта. Ими ежедневно пользуются более 110 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит дептранс, в пяти округах появятся почти 2 км выделенных полос. Всего с начала года ввели более 20 км выделенок.

"Выделенные полосы позволяют экономить время в пути, эти участки автобусы и электробусы проезжают в 2-3 раза быстрее. Кроме того, на 20-30% снижается аварийность", - отметил заммэра.