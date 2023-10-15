Ректор ВГИКа заявил о готовности набрать актерскую мастерскую студентов из Таджикистана

По словам Владимира Малышева, у института уже есть положительный опыт сотрудничества со странами Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 15 октября. /ТАСС/. Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) имени С. А. Герасимова готов набрать актерскую мастерскую студентов из Таджикистана, чтобы затем они вернулись в республику и развивали местный кинематограф. Об этом сообщил ректор ВГИКа Владимир Малышев на открытии Дней российского кино в Душанбе.

"Я от имени наших мастеров хочу вам предложить - если кто-то захочет учиться во ВГИКе, то, мне кажется, было бы здорово, если бы мы набрали актерскую мастерскую из Таджикистана. Я приглашаю, можем произвести здесь набор, и потом мы их через четыре года вернем, и они будут вас радовать", - сказал он, выступая на открытии мероприятия.

Ректор отметил, что у института уже есть положительный опыт сотрудничества со странами Центральной Азии - три года назад ВГИК открыл филиал в Ташкенте, а два года назад в вузе набрали первую мастерскую актерского факультета студентов из Узбекистана. "Они закончат через год обучение и вернутся в родную страну. Будут участвовать в съемках и театральных постановках", - сказал он.

Малышев добавил, что приехал в Душанбе вместе с профессионалами киноиндустрии. "Со мной рядом мастера, не всех перечислю, но народный артист России Александр Яковлевич Михайлов с нами, будет с ним творческая встреча. Игорь Семенович Клебанов - великий оператор, тоже народный артист. <...> И здесь скромно и незаметно сидит руководитель "Фонда кино" Федор Геннадьевич Соснов, который производит десятки фильмов. Так что команда хорошая", - сказал ректор.

Директор киностудии "Таджикфильм" Махмадсаид Шохиён в своем выступлении отметил, что также готов обсудить с Малышевым создание филиала ВГИКа в Таджикистане.

Дни российского кино в Душанбе открылись 15 октября, жители и гости столицы Таджикистана смогут до 19 октября посмотреть бесплатно пять российских картин. Мероприятие организовано Роскино при поддержке Министерства культуры России и пройдет в рамках первого международного душанбинского кинофестиваля "Тадж Сомон", который официально откроется 16 октября.