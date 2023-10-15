В Душанбе дни российского кино открылись показом картины "Далекие близкие"

Мероприятие в Таджикистане пройдет в рамках первого душанбинского международного кинофестиваля "Тадж Сомон"

ДУШАНБЕ, 15 октября. /ТАСС/. Дни российского кино впервые открылись в Таджикистане под брендом Russian Film Festival. Первый показ при полном зале состоялся в кинотеатре в комплексе "Кохи Навруз" в центре Душанбе, зрители посмотрели роуд-муви молодого российского режиссера Ивана Соснина "Далекие близкие", передает корреспондент ТАСС.

"Мы привезли самые лучшие картины для того, чтобы таджикский зритель смог их увидеть. Мы надеемся, что эти фильмы также будут идти в прокате в Таджикистане", - сказал журналистам перед показом глава департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Дмитрий Давиденко.

Дни российского кино в Таджикистане пройдут в рамках первого душанбинского международного кинофестиваля "Тадж Сомон", который откроется в понедельник. Как отметил Давиденко, из России в Душанбе приехали деятели кино, помимо показов в столице будут организованы культурные мероприятия с их участием. "Это обмен опытом, это круглые столы, это мастер-классы, это встречи кинематографистов. Хочется пожелать всем нам провести незабываемые несколько дней в этой стране и посмотреть самые лучшие фильм", - добавил он.

Исполнительный директор "Роскино" Римма Сачунова отметила, что Дни российского кино под брендом Russian Film Festival уже проведены более чем в 30 странах мира. "Во многих повторно, собрав свыше 8,5 млн зрителей. Мы крайне рады, что в географию этого глобального проекта вошел и Таджикистан", - сказала она перед показом.

Советник-посланник посольства России в Таджикистане Вера Хуторская отметила, что в республике любят и знают российское кино. "В свою очередь в России ценят таджикский кинематограф, знакомятся с новыми художественными и документальными фильмами. Таджикские фильмы - участники и победители российских кинофестивалей. <...> Уверена, что это окажет самое положительное влияние на наше двустороннее культурное взаимодействие, станет подспорьем в реализации нашего гуманитарного сотрудничества", - сказала она.

Презентовал картину "Далекие близкие" зрителям лично режиссер Иван Соснин. "Наш фильм уже путешествовал по международным кинофестивалям, но это первый показ, на котором я и продюсер Яна [Шмайлова] могли присутствовать лично. И мы сегодня впервые увидим, как жители другой страны посмотрят фильм и насколько они узнают себя в своих героях", - сказал он, обращаясь к зрителям. Публика тепло встретила картину и долго аплодировала после финальных титров.

Российское кино ждет зрителя

Дни российского кино проходят в Таджикистане с 15 по 19 октября. Первый фильм "Далекие близкие" рассказывает об учителе географии, который отправляется в путешествие по России вместе с сыном. Картина посвящена памяти ушедшего из жизни в 2022 году актера МХТ имени А. П. Чехова Евгения Сытого, который сыграл в ней главную роль.

Зрители смогут увидеть еще четыре фильма. Фантастический хоррор "Спутник" режиссера Егора Абраменко рассказывает о столкновении космонавтов с новой формой жизни. Фантастический триллер Дмитрия Константинова "Обратимая реальность" покажет зрителям историю о стирании границ между реальным и виртуальным миром.

Российские организаторы подготовили к показу и семейные картины. Фэнтези "Волшебники" режиссера Рената Давлетьярова расскажет о московском школьнике, нашедшем волшебный коробок со спичками, исполняющем желания, а полнометражный анимационный фильм Бориса Черткова "Суворов: великое путешествие" повествует о приключениях молодого человека, который попадает на службу к полководцу Александру Суворову во время его Швейцарского похода.

Мероприятие в Душанбе организовано компанией "Роскино", которая представляет аудиовизуальную продукцию из России на зарубежных рынках, при поддержке Министерства культуры России. Все показы картин в Душанбе бесплатные.