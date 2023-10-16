Для ухаживающих за инвалидами россиян предложили ввести выплату на уровне МРОТ

В случае принятия законопроекта перечень необходимых документов для получения денег должно установить правительство РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым вносит на рассмотрение палаты законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату ухаживающим за инвалидами первой группы и престарелыми в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ). Текст документа и пояснительная записка есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты разработали проект закона "О справедливых выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами", в котором предложили прописать, что граждане РФ, ухаживающие за ребенком - инвалидом первой группы или инвалидом первой группы старше 18 лет, а также пожилым человеком старше 75 лет, имеют право на получение ежемесячной выплаты в размере МРОТ (16 242 рубля). Соответствующие изменения также вносятся в закон "О минимальном размере оплаты труда". Порядок выплат и перечень необходимых документов установит правительство РФ.

Разработчики напомнили, что сейчас ежемесячная выплата для опекунов несовершеннолетних инвалидов первой группы составляет 10 тыс. рублей, тогда как для ухаживающих за престарелыми старше 80 лет и инвалидами первой группы старше 18 лет положена выплата в 1,2 тыс. рублей. Законопроект призван уравнять выплату для всех опекунов таких лиц, в том числе законодательно снизить возраст престарелых граждан, за которыми осуществляется уход, с 80 до 75 лет.

Отмечается, что средства для реализации инициативы будут выделены из федерального бюджета. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить справедливую выплату лицам, выполняющим крайне важную для общества, психологически и физически тяжелую работу по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами", - отметили авторы.