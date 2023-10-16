Граждане Украины могут въезжать в Россию из других стран только через два пункта пропуска

Правило не действует в отношении украинцев в возрасте до 14 лет, въезжающих в РФ самостоятельно либо в сопровождении их законного представителя, опекуна или попечителя из числа россиян

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия с 16 октября временно ввела для граждан Украины, прибывающих с территории других стран, особый порядок въезда. Теперь они могут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и пункт пропуска, расположенный в аэропорту Шереметьево.

"ФСБ России с 00:00 по местному времени 16 октября 2023 года временно ограничивает въезд в РФ граждан Украины, прибывающих с территорий третьих государств, в пунктах пропуска через государственную границу РФ, за исключением многостороннего воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ в Шереметьево (Москва) и многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ "Лудонка" (Псковская область)", - говорится в распоряжении правительства, которое вступило в силу и закрепило указанный порядок въезда на граждан Украину на территорию России.

Такая мера направлена на обеспечение безопасности россиян в сложившихся геополитических условиях. В документе отмечается, что порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет, а также детей до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. "Распоряжение не применяется в отношении граждан Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих в Российскую Федерацию самостоятельно либо в сопровождении их законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан РФ", - отмечается в документе.

Порядок, действующий для граждан Украины, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в том числе в зоне специальной военной операции, сохраняется. Они въезжают в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми субъектами и сопредельными территориями.