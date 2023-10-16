Вильфанд сообщил, что с 18 октября в Москву придут заморозки

По словам научного руководителя Гидрометцентра, ночью температура опустится до минус 1 градуса

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ночные заморозки до минус 1 градуса прогнозируются в Москве со среды и до конца недели. Днем погода также будет прохладной, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Днем в понедельник будет [плюс] 7-9 градусов, во вторник - 5-7 градусов, в среду - 7-8 градусов. Со среды и до конца недели ночная температура опустится уже до минус 1 - плюс 4 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, москвичей ожидает типичная осенняя погода в течение недели. "Давление в течение всей недели прогнозируется ниже нормы, поэтому будет облачно, небольшой дождь, значительных не ожидаем. Будет типичная осенняя погода - мрачноватая и с очень-очень редким солнцем", - отметил метеоролог.