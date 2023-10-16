В Белгороде похоронили семью пострадавшего при обстреле журналиста Sputnik

Редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что Хайбар Акифи освещал последствия землетрясения в Афганистане и вернулся в Россию на несколько дней, чтобы провести время с семьей

ТАСС, 16 октября. Члены семьи журналиста Sputnik Хайбара Акифи, в том числе его четырехлетняя дочь, которые 12 октября погибли в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), похоронены в Белгороде. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Вчера (14 октября - прим. ТАСС) в Белгороде похоронили семью нашего сотрудника Хайбара Акифи. Похоронили его четырехлетнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей", - сказала Симоньян в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". По ее словам, мама Амины - Олеся - не смогла прийти на похороны дочери, так как находится в шоковом состоянии в больнице.

По ее словам, до трагедии Акифи, будучи корреспондентом афганского Sputnik, освещал последствия землетрясения в Герате и вернулся в Белгород на несколько дней, чтобы провести время с семьей. "В итоге он сейчас в коме. Врачи не знают, выйдет ли он из этой комы, а он не знает, что семьи у него больше нет", - добавила Симоньян.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в ночь на 12 октября система противовоздушной обороны сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома, три человека погибли, в том числе маленький ребенок, еще двое получили серьезные ранения. Как позже сообщил ТАСС генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, пострадали журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, в числе погибших - их четырехлетняя дочь. Женщина, как уточнил 15 октября Гладков, находится в стабильно тяжелом состоянии, врачи отмечают положительную динамику в ее лечении.