Гинцбург заявил о скором завершении испытаний обновленных "Спутника V" и "Спутника лайт"

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи отметил, что вакцина имеет хорошую иммуногенность даже при интраназальном введении

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Клинические исследования вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" с обновленным антигенным составом близки к завершению, сейчас специалистам необходимо проверить иммуногенность препаратов. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Ранее Министерство здравоохранения РФ выдало разрешения на проведение клинических исследований трех разработанных центром вакцин с измененным антигенным профилем, таких как "Спутник V", "Спутник М" и "Спутник лайт".

"Фактически по полному (двухкомпонентному - прим. ТАСС) "Спутнику" они (клинические исследования - прим. ТАСС) закончились - то есть 50 человек, как положено, провакцинированы, никакой побочки там нет. По "[Спутнику] лайт" фактически тоже закончены", - сказал он.

Окончательно клинические исследования завершатся, когда вакцинные препараты получат регистрационные удостоверения, пояснил Гинцбург. "Сейчас, естественно, мы еще посмотрим на иммуногенность - то есть формально они (испытания - прим. ТАСС) будут завершены. <…> Вакцина очень хорошо иммуногенна, даже при интраназальном введении. <…> А когда люди вводят непосредственно инъекционно, в кровь, она, естественно, будет больше - в этом есть полная уверенность. Но эту уверенность надо превратить еще в официальный документ", - добавил он.

Ученый отметил, что клинические испытания обновленной вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет - "Спутник М" - еще не начались.