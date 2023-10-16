Для распространяющих фейки в соцсетях групп предложили внедрить маркировку

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что "участились случаи размещения на различных площадках в интернете недостоверной либо неактуальной информации, но при этом не содержащей признаков административного или уголовного правонарушения"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева письмо с предложением разработать и внедрить специальную маркировку для сообществ, которые публикуют фейковые материалы в социальных сетях. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Слуцкий в письме подчеркнул, что сейчас "участились случаи размещения на различных площадках в интернете недостоверной либо неактуальной информации, но при этом не содержащей признаков административного или уголовного правонарушения".

В связи с этим, по его словам, актуальным становится вопрос разработки механизма, требующего от таких онлайн-платформ, как YouTube, Telegram, Rutube и иных, маркировать сообщества, которые распространяют недостоверные материалы. По мнению Слуцкого, этот механизм может быть разработан на основе уже имеющегося опыта, который применяется в отношении маркировки иностранных агентов.

"В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность обсуждения, а также разработки и последующего внедрения порядка размещения маркировки подобных каналов распространения материалов (информации)", - говорится в тексте письма.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, новостные ресурсы в соцсетях и мессенджерах не несут никакой ответственности за распространение тех или иных сведений, как это делают СМИ. "В рамках действующего законодательства фейковые новости можно удалить, но никто не мешает каналам повторно распространять ложную или недостоверную информацию. Маркировка таких ресурсов предупредит людей, что новости нужно проверять, относиться к ним критически", - заключил он.