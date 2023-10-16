16 октября, 00:03

Вильфанд заявил, что бархатный сезон на черноморских курортах России завершится 24 октября

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

По словам научного руководителя Гидрометцентра, люди, привыкшие к холодной воде, еще смогут купаться в течение недели

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Понижение температуры воды и воздуха ожидается на черноморских курортах России со вторника. Однако люди, привыкшие к холодной воде, еще смогут наслаждаться сезоном в течение недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник еще комфортно - тепло, много солнца и купаться можно. В Сочи, например, температура воздуха 21-22 градуса, температура воды - около 20 градусов. Но затем заметное понижение температуры воздуха - выше 20 градусов уже не будет. Температура воды тоже понизится. Так что комфортный бархатный сезон завершится", - сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, для "моржей" сезон еще будет продолжаться в течение недели. "Это не запрет на купание. Для многих взрослых людей и такая температура комфортна. Тем более в конце недели температура воздуха повысится до 23-25 градусов", - отметил метеоролог. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайВильфанд, Роман Менделевич
© Информационное агентство ТАСС
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