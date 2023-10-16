В Якутии предложили создать службу по применению беспилотников для мониторинга пожаров

Как сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев, организация будет также заниматься подсчетом поголовья животных, забором проб воды и доставкой грузов в труднодоступные районы

ЯКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Власти Якутии рассматривают предложение о создании на базе регионального Минэкологии организационной структуры, работа которой будет направлена на применение беспилотников для мониторинга ситуации с пожарами, подсчета поголовья животных и забора проб воды. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Андрей Коноплев.

"Существует необходимость создания организационной структуры на базе Минэкологии Якутии с функционалом службы заказчика, целью которой будет организация работ на территории республики в части мониторинга пожароопасности, подсчета поголовья овцебыка, северного лесного оленя, борьбы с шелкопрядом, забора и анализа проб воды на предмет загрязнения и доставки грузов в труднодоступные районы", - сказал Коноплев.

Летом компания ООО "БАС" (принадлежит Государственной транспортной лизинговой компании - ГТЛК и фонду НТИ) провела пилотные испытания в Томпонском и Усть-Майском районах Якутии, где проходили лесоавиационные работы. По словам Коноплева, на основе результатов проекта были сделаны выводы о том, что перспективными направлениями использования БПЛА в республике могут стать информационная поддержка оперативных штабов по тушению крупных лесных пожаров и по работе наземных сил, лесопатологический мониторинг, противодействие незаконной хозяйственной деятельности в лесах и патрулирование лесного фонда (при применении БПЛА тяжелого класса).

Он добавил, что в министерстве считают целесообразным провести повторный цикл испытаний беспилотных систем в пожароопасном сезоне 2024 года. "При этом необходимо организационно-техническую составляющую подготовки к полетам в сезоне осуществлять в рамках подготовки к пожароопасному сезону - с февраля по март", - уточнил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). 25 августа был отменен режим ЧС в лесах межрегионального характера в Якутии и Хабаровском крае. Режим ЧС в лесах регионального характера, действовавший с 3 июля, снят в Якутии 6 сентября, 15 сентября официально завершился пожароопасный сезон.