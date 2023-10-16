В Хабаровске прошел фестиваль "Просвет"

Как сообщили в Министерстве культуры региона, мероприятие собрало 15 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Первый на Дальнем Востоке фестиваль света "Просвет" объединил 15 тыс. человек в Хабаровске, сообщили ТАСС в Министерстве культуры Хабаровского края. Мероприятие проходило на выходных и завершилось в воскресенье в полночь.

"Участие в фестивале приняли 15 тыс. человек", - отметили в ведомстве.

Выставку современного светового искусства разместили в старом терминале хабаровского аэропорта. Уже на входе возвышались несколько 10-метровых LED-колонн, сменяющих цвета в такт музыке. Другая локация переносила зрителей в мир электромагнитных волн. Она состояла из множества установленных друг за другом вращающихся LED-вентиляторов, создающих эффект парящих звездных облаков.

Одной из самых необычных стала локация, представляющая нечто в виде перевернутого поля. В потолок вмонтировали 20 тыс. травинок и небольших цветов, которые подсветили синим и зеленым цветами. Таким образом авторы продемонстрировали необычное видение флоры в замкнутом урбанистическом пространстве, противопоставляя синтетическое и естественное, виртуальное и реальное.

На фестивале были представлены проекты семи медиахудожников и технических специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Кемерово, Осетии, Ташкента и Хабаровска. Мероприятие проводилось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами выступили министерство культуры края и автономная некоммерческая организация поддержки и развития проектов в области культуры "Культурный квартал".