В Якутии объявили конкурс на лучшие имена для талисманов спортивных игр "Дети Азии"

Как сообщил глава республики Айсен Николаев, конкурс продлится до 23 октября

ЯКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Конкурс на лучшие имена для мамонтенка и бурундука - талисманов VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" - объявлен в Якутии. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Объявлен конкурс на лучшее имя для талисманов VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" - мамонта и бурундука. Принять участие в конкурсе может каждый. Для участия необходимо придумать запоминающиеся и интересные имена (мужское имя для мамонта, женское имя для бурундука), написать свои варианты в комментариях к посту о конкурсе в социальной сети "ВКонтакте", - написал он, уточнив, что количество вариантов не ограничено.

Конкурс продлится до 23 октября. По его итогам будут выбраны три лучших варианта для каждого талисмана, после чего пройдет голосование.

В июне Айсен Николаев сообщил, что официальным символом VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" стал мамонтенок. Также впервые в истории международных игр у волонтерского корпуса появился свой талисман - бурундук.

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. В восьмой раз их планируется провести в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Как подчеркивал Николаев, соревнования станут одним из крупнейших спортивных мероприятий, которые будут проводиться в 2024 году в России. Власти Якутии ожидают приезд представителей не менее 35 стран.